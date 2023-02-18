منتزه «الإمارات للعلوم» يعزز التصدي للتحديات العالمية

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

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أكدت الدكتورة حنان المزروعي الرئيس التنفيذي للابتكار في جامعة الإمارات، والمدير التنفيذي لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار لـ«البيان» أن استراتيجية وأهداف المنتزه تركز على إرساء وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال إقامة شراكات استراتيجية بين مختلف القطاعات والشركاء المحليين والدوليين بهدف تعزيز مهارات الأداء والتواصل واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتحسين العمليات المبتكرة لدى أصحاب المشاريع الناشئة. وقالت: إن منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار يهدف منذ تأسيسه في عام 2015، بأن يصبح واحة لتواصل العقول واستكشاف آفاق جديدة للنمو المبني على المعرفة والابتكار. وتتمثل مهمة المنتزه في تطوير وبناء شراكات فعّالة، بين القطاعين الحكومي والخاص، من شأنها استقطاب وتطوير أفضل الطاقات الإبداعية في أهم المجالات هذا إلى جانب توفير البيئة الملائمة لتمكين المبتكرين من توظيف المعرفة الأكاديمية لغرض دعم التنمية الاقتصادية وزيادة التنافسية، وذلك من خلال إيجاد حلول وتطبيقات ملموسة للتصدي لأهم التحديات العالمية.

وأضافت:«يهتم المنتزه بتعزيز أهم المهارات لدى الشركات الناشئة في مجال الإدارة والمهارات القيادية وفهم حصة السوق وتحليل المخاطر وتوظيف التكنولوجيا إلى جانب دور المنتزه في مد جسور التواصل مع الأطراف المعنية داخل وخارج الدولة ويحرص المنتزه من خلال برامجه وخدماته على توفير المحيط المناسب للمبتكرين ورواد الأعمال لمناقشة أفكارهم وتبادل المعرفة والخبرات لهدف بناء مجتمع مستدام يسهم بشكل رئيسي في صنع قادة المستقبل».

وأوضحت الدكتورة حنان المزروعي بأن منتزه العلوم والابتكار بجامعة الإمارات قد شهد مع بدء فبراير الجاري انطلاق فعاليات شهر الابتكار والذي يقام سنوياً تحت شعار«الإمارات تبتكر»، وهو أكبر حدث وطني يحتفل بالابتكار والمبتكرين في جميع أنحاء دولة الإمارات وقد قام المنتزه بتقديم عدد من الفعاليات التي تستهدف أفراد مجتمع الجامعة وطلبة المدارس.

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