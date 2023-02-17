الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً رطباً صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الشمالية والداخلية الشرقية – صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر تكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

البحر: شديد الاضطراب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً في بحر عمان.

وفيما يلي توقعات المركز الوطني للأرصاد للطقس من الأحد إلى الأربعاء.

الأحد:

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية – صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر تكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

البحر: شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

الإثنين:

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية – صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب في الخليج العربي خاصة غرباً ومتوسط الموج إلى مضطرب أحياناً ليلاً في بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة و نشطة أحياناً على البحر نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج ومضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج إلى مضطرب أحياناً ليلاً في بحر عمان.

الأربعاء:

الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والشمالية – صحو إلى غائم جزئي أحياناً – ارتفاع آخر في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة و نشطة أحياناً على البحر وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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