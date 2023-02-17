تفاهم بين جمعية الإمارات للموهوبين والعلوم الشرطية بالشارقة

المصدر: دبي - البيان

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وقعت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، صباح أمس، بمقر نادي ضباط شرطة دبي، مذكرة تفاهم، تتضمن عدداً من القرارات والتوصيات التي تصب في مصلحة الموهوبين.

حضر توقيع الاتفاقية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والدكتور منصور العور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

كما حضر فعاليات التوقيع اللواء مهندس وليد المناعي، مدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

وقّع المذكرة كل من العميد الدكتور محمد خميس العثمني ممثلاً عن أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والدكتور منصور العور ممثلاً عن جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

تهدف المذكرة إلى تنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة بين الجانبين، من خلال عقد وتنظيم عدد من المؤتمرات والندوات والبرامج والمحاضرات في مختلف مجالات الأنشطة الخاصة بالموهوبين.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى إقامة دورات تدريبية للطلبة الموهوبين واختبارات قياس الذكاء، ومحاضرات وورش عمل، بما يخدم أهداف إبرام هذه المذكرة، إضافة إلى دعم برامج التوعية لطلبة الأكاديمية، والمشاركة في المناسبات والفعاليات المتعلقة بمجال رعاية الموهوبين التي تنظمها الجمعية.

كما تهدف المذكرة إلى توفير البيانات والإحصاءات اللازمة، وتقديم الأفكار الداعمة لنجاحها، وتسهيل مهمة عمل الأكاديمية، فضلاً عن المشاركة في المناسبات والفعاليات التي تنظمها الجمعية من خلال الحضور المباشر، وتقديم أوراق العمل المناسبة التي تحقق الأهداف من هذه المذكرة.

وبموجب المذكرة سيتم تفعيل المشاريع والدراسات والبرامج التي تتعلق برعاية الموهوبين، وتوحيد الجهود للوصول إلى نتائج إيجابية تحقق الأهداف منها، فضلاً عن إعداد بعض الإصدارات المشتركة في مجال رعاية الموهوبين التي تخدم تنمية الأفراد وأسر الموهوبين والمجتمع بشكل عام في الدولة.

ومن المقرر إمداد الأكاديمية بأفكار من شأنها دعم التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك فيما يخص الموضوعات محل هذه المذكرة، وبما يحقق أهدافها، إلى جانب مشاركة أعضاء مجلس إدارة الجمعية في تنفيذ برامج التوعية التي تنفذها الأكاديمية في مجال رعاية الموهوبين.

من جانبه رحب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بتوقيع مذكرة التفاهم، والتي تركز على مجال التعليم ورعاية المواهب الشابة في أكاديمية العلوم الشرطية، وتأهيل المبدعين والمبتكرين منهم، لمواكبة تطلعات حكومة دولة الإمارات واستراتيجيتها الهادفة لخلق جيل من الشباب المبدع.

ودعا إلى ضرورة دعم قدراتهم وتطلعاتهم المستقبلية، وإفساح المجال أمامهم وإثراء معارفهم، إلى جانب إجراء اختبارات ذكاء للطلبة لاكتشاف الموهوبين منهم، ومتابعة رعايتهم.

وثمن اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة إبرام مذكرة التفاهم مع جمعية رعاية الموهوبين، مؤكداً أن هذه المؤسسة الوطنية تبذل جهوداً كبيرة عبر توفيرها كافة أنواع الدعم لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، واكتشاف الموهوبين منهم، من خلال إطلاقها لبرامج نوعية متميزة وفريدة من نوعها.

وتابع: الجمعية لم تألُ جهداً في دعم كافة المشاريع والخطط التي تصبّ في هذا الاتجاه، ووظفت الكثير من الخبرات والمتخصصين والطاقات لأجل تحقيق هذا الهدف.

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