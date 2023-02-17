600 مواطن يتنافسون في 13 مهارة متخصصة بـ«أبوظبي التقني»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أول من أمس تنظيم الدورة الأولى من «تحدي المهارات» الهندسية والتكنولوجية والمهنية بنجاح في مجمعات التكنولوجيا التطبيقية بمختلف إمارات الدولة.

استمرت منافسات الدورة خلال الفترة من 11 يناير الماضي وحتى 16 فبراير الجاري، بمشاركة 600 مواطن ومواطنة، من طلبة مختلف المدارس بالدولة، الذين تنافسوا بقوة في 13 مهارة متخصصة.

وشملت تلك المهارات صيانة محركات الطائرات، وتقنيات السيارات، وأنظمة التحكم الصناعي، والرسم الهندسي، واللحام، والإلكترونيات، إضافة إلى صبغ السيارات، والروبوتات المتحركة، والتوصيلات الكهربائية.

كما شملت مهارات الخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي، إضافة إلى النحت بمؤازرة الحاسوب، والدهان والديكور، والرعاية الصحية والاجتماعية.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أن منافسات التحدي أثبتت نجاحها كونها مبادرة نوعية إضافية جديدة يطرحها مركز «أبوظبي التقني» لاكتشاف المواهب الوطنية مبكراً في مختلف التخصصات التقنية والفنية المهمة.

وتابع: سيتم العمل على صقل تلك المواهب وبنائها وفق أعلى المعايير العالمية، لتكون جاهزة للمشاركة الفاعلة في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، وبالتالي تمثيل الدولة في المسابقة العالمية للمهارات.

وأضاف: نحرص من خلال تلك الخطوات على تحقيق الهدف الأسمى وهو صناعة الكفاءات الوطنية القادرة على التنافسية العالمية والمساهمة في بناء الاقتصاد المستدام بما يحقق متطلبات النهضة الصناعية التي تعيشها الدولة في حاضرها ومستقبلها، وهو الأمر الذي يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في أن يكون المواطن هو المصدر الرئيسي للثروة في الدولة.

من جانبه أوضح المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني» أن منافسات تحدي المهارات الهندسية والتكنولوجية، تواصلت بنجاح ووسط إقبال كبير من مسؤولي المؤسسات المتخصصة وأبناء المجتمع الذين تفاعلوا مع منافسات التحدي بشك لافت.

وأفاد بأن تلك المنافسات أقيمت في مجمع التكنولوجيا التطبيقية بفلج المعلا بأم القيوين، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية بدبي، إضافة إلى رأس الخيمة، والفجيرة، والشارقة، ومجمع عجمان التقني، فضلاً عن مجمع التكنولوجيا التطبيقية في بني ياس بأبوظبي، ومجمع بينونة بمنطقة الظفرة.

ولفت إلى أن منافسات التحدي في مجمع التكنولوجيا التطبيقية بالعقابية في العين عقدت يومي 15 ـ 16 فبراير الجاري، معرباً عن سعادته بإقبال طلبة مختلف مدارس الدولة، بحماس للمشاركة في المنافسات التي تمنح شباب وفتيات الإمارات، فرصاً حقيقية لإبراز مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية في مختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية والفنية، بما يؤهلهم لوظائف المستقبل بجدارة.

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