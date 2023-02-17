شرطة دبي تنظم الملتقى السنوي لمورديها وتكرم شركاءها الاستراتيجيين

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهد اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، بحضور اللواء علي غانم مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، واللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية، افتتاح فعاليات الملتقى السنوي لموردي شرطة دبي، الذي نظمته الإدارة العامة للدعم اللوجستي ممثلة في مركز علاقات الموردين، وذلك في فندق أتلانتس دبي.

وحضر فعاليات الملتقى، الذي ناقش سبل تعزيز التواصل وتبادل الأفكار والاقتراحات بين شرطة دبي والموردين في مجال خدمات التوريد، مديرو الإدارات العامة ونوابهم، إضافة إلى موظفي الإدارة العامة للدعم اللوجستي ممثلين بالعقيد صلاح المرزوقي نائب مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والعقيد عبدالمجيد المرزوقي رئيس لجنة الاتفاق المباشر، والمقدم مروان بن حميدان مدير إدارة الشؤون الإدارية، والرائد منصور الملا مدير إدارة المشتريات والمخازن، والمدني شما علي آل علي مدير مركز علاقات الموردين، وعدد من الضباط والموردين.

وكرم اللواء أحمد رفيع واللواء علي غانم، الشركاء الاستراتيجيين من موردي شرطة دبي من الفئات كافة، وأبرزهم فئات النخبة التي ضمت أسرة المرحوم عبيد الحلو، وشركة الكندي للسيارات، وشركة اتصالات، وشركة الحبتور للسيارات، والإمارات للمزادات، وشركة الإمارات للبترول، ونخيل العقارية، وشركة أبوظبي الوطنية، ومجموعة إينوك أوتو برو، إلى جانب أكثر من 100 شريك استراتيجي من مختلف الفئات الجهات.

كلمة الافتتاح

وألقى اللواء أحمد رفيع كلمة افتتاح الملتقى، والتي قال فيها: «يسعدنا أن نلتقي في الملتقى السنوي لموردي شرطة دبي، الذين هم جزء لا يتجزأ من رسالة شرطة دبي السامية في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد مجتمع إمارة دبي في وطن تشوبه المحبة والتسامح والخير والعطاء».

منصات توعوية

وتضمنت فعاليات الملتقى، عدة منصات توعوية، منها منصة «أنظمة المشتريات» التي عملت على تعريف الموردين بالأنظمة والمبادرات في إدارة المشتريات والمخازن بالإدارة العامة للدعم اللوجستي، ومنصة الإدارة العامة للمالية التي قدمت شرحاً للموردين حول «أنظمة الفواتير».

كما تضمن الملتقى منصة خاصة لتأهيل ودعم المشاريع الصغيرة ضمن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة «SME»، ومنصة خاصة بالتعريف بمركز علاقات الموردين تضمنت توعية بالمركز وأهدافه وخدماته.

وشهد الملتقى عرض فيلم قصير أعدته الإدارة العامة للدعم اللوجستي، فيما عزفت الفرق الموسيقية لمدارس حماية مجموعة من المعزوفات التي أسعدت حضور الملتقى.

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