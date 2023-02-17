خالد بن محمد بن زايد يفتتح حديقة المسحاب المجتمعية

المصدر: وام

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افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اليوم، حديقة المسحاب الواقعة على تقاطع شارع الشيخ راشد بن سعيد وشارع مَوْقب، والتي تُعد مبادرة مجتمعية مشتركة بين شرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل، احتفاءً بالموروث والتقاليد الشرطية العريقة لإمارة أبوظبي.

كما زار سموّه مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي للاطلاع على الخدمات والقدرات الشرطية لإدارة الدوريات الخاصة التابعة لقطاع الأمن الجنائي؛ وشهد عرضاً خاصاً لعدد من الدوريات الأمنية، من أبرزها دوريات الفرسان، ودوريات الدراجات النارية، ودوريات الدراجات الهوائية، ودوريات المرصاد، حيث أظهرت مدى كفاءتها وسرعة استجابتها لمختلف المواقف المحتملة وفقاً لأفضل المعايير الدولية في مجال الخدمات الشرطية.

كما حضر سموّه عرضاً لفن التشوليب التراثي على الخيول، وعرضاً لتمرين تعزيز مهارات دوريات الفرسان للتعامل مع التجمهر ضمن ميدان محاكاة إلكتروني، يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم.

وتضم حديقة المسحاب العديد من المرافق الترفيهية والرياضية التي تناسب جميع الفئات العمرية، بما في ذلك ألعاب الأطفال ومعدات التدريب الرياضي في الهواء الطلق تعزيزاً لجهود تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية وتبني نمط حياة صحي.

ويتوسط الحديقة نصب تذكاري عبارة عن تمثال للفرس "صاحية"، التي تنتمي لسلالة من الخيول العربية الأصلية من خيول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيَّب الله ثراه"، والتي منها تم تصميم شعار فرسان شرطة أبوظبي. كما تشمل الحديقة منصة زخرفت عليها أبيات من أشعار الشيخ سلطان بن زايد الأول والشاعر أبو الطيب المتنبي، تتغنى بجمال وقوة الخيل العربي، وتطل المنصة على مضمار للخيل - مُخصص لتدريبات قسم دوريات الفرسان بشرطة أبوظبي - وممشى بين أشجار الغاف والسدر يمتد على مسافة 1 كيلومتر.

وأشاد سمّوه، خلال هذه الزيارة، بالتطور الذي شهده العمل الشرطي في الإمارة، وما حققته شرطة أبوظبي من إنجازات خلال مسيرتها التي امتدت منذ بداية تأسيسها عام 1957، ودورها الهام في حفظ الأمن والاستقرار، من خلال توظيف أحدث التقنيات العالمية لضمان أقصى سبل السلامة العامة وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الأمنية وتأهيل الكوادر الشرطية في مختلف المجالات لمواكبة ما تشهده الساحة الأمنية من تطورات متسارعة عالمياً.

رافق سموّه، خلال الجولة، كلّ من معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي اللواء ركن طيّار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، وسعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، والمقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة والمشرف العام على الموروث الشرطي في شرطة أبوظبي، وعدد من كبار الضباط.

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