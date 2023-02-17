الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً.

الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر.

الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب فيما يحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 01:48 والجزر الأول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 05:45.

بحر عمان متوسط الموج يضطرب أحياناً مساءً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:16 والمد الثاني عند الساعة 08:20 والجزر الاول عند الساعة 14:12والجزر الثاني عند الساعة03:07.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 17 85 50

دبي 23 18 90 55

الشارقة 23 15 90 55

عجمان 23 17 90 55

أم القيوين 24 18 90 50

رأس الخيمة 26 13 90 45

الفجيرة 30 19 60 35

العـين 28 13 95 40

ليوا 24 13 90 50

الرويس 22 16 85 50

السلع 22 15 85 50

دلـمـا 21 17 75 50

طنب الكبرى 23 18 80 50

طنب الصغرى 23 18 80 50

أبو موسى 23 19 80 45.

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