طرق دبي تطرح 371 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميّزاً للمركبات الخصوصية

المصدر: البيان

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تعتزم هيئة الطرق والمواصلات بدبي طرح (371) رقما ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية من الفئات: A-B-C-G-H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-Y، ويتصدر لوحات هذا المزاد الرقمان السوبر R 595 وA 8348.

وينطلق المزاد يوم الاثنين الموافق 27 فبراير في الساعة الثامنة صباحاً ويستمر لمدة (5) أيام فقط، وحُدد يوم الاثنين الموافق 20 فبراير الجاري موعداً للتسجيل في المزاد. ويحمل هذا المزاد الإلكتروني الرقم 70 في سلسلة المزادات الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات.

وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، ويشترط للمشاركة في المزاد أن يمتلك المتعامل ملفاً مرورياً في إمارة دبي، كما يجب على المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بقيمة 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير مستردة وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، البرشاء، ديرة. كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.

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