القرية العالمية تتبرع بـ 15% من عائدات تذاكر 19 فبراير للمتضررين من الزلزال

المصدر: البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن التبرع بـ 15% من عائدات تذاكر الدخول إلى القرية العالمية في اليوم الذي يقام حفل الذكرى الـ 15 على انطلاق بثّ إذاعة «فيرجن راديو دبي». وسيحظى جميع ضيوف القرية العالمية بفرصة حضور الحفل المشمول بتذاكر الدخول، حيث سيتم التبرع بـ 15% من عائداتها إلى حملة «جسور الخير» التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لدعم المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا. وسيُطبق التبرع على جميع التذاكر التي تم شراؤها من بوابات القرية العالمية أو عبر الإنترنت والتي سيتم استخدامها للدخول يوم الأحد 19 فبراير 2023.

يشارك في حفل إذاعة عيد ميلاد «فيرجن راديو دبي» نجما الغناء البريطانيين راي وتايني تمبا، ومنسق الأغاني الشهير داني نيفيل. هذا وستبث الإذاعة برامجها مباشرة من القرية العالمية ابتداءً من الساعة 4 عصراً وسيتخلل الحفل بعض المفاجآت الخاصة باحتفال المحطة الإذاعية بعيدها الـ 15، بما في ذلك عروض مبهرة للألعاب النارية. بينما سيبدأ الحفل الفني في الساعة 6 من مساء يوم الأحد 19 فبراير. وتتطلع القرية العالمية للترحيب بضيوفها لقضاء أمسية مميزة، وبهدف المساعدة في هذه القضية المهمة.

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