رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة كوسوفو بذكرى يوم الاستقلال

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الدكتورة فيوسا عثماني رئيسة جمهورية كوسوفو ، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الدكتورة فيوسا عثماني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي البين كورتي رئيس وزراء جمهورية كوسوفو.

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