لجنة بـ«الوطني» تستعرض دراسة حول سياسة الحكومة في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

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استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بُعد، برئاسة محمد عيسى الكشف رئيس اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة مريم ماجد بن ثنية مقرر اللجنة، وسعيد راشد العابدي، ويوسف عبدالله البطران أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتناولت الدراسة مفهوم الذكاء الاصطناعي واستراتيجيته، وجاهزية البنية التحتية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتشريعات اللازمة لتفعيل هذه التقنيات، وأثر الذكاء الاصطناعي في تحسين مستوى معيشة المواطن وجودة الخدمات المقدمة، كما تم استعراض التحديات والمقترحات المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

تعليم

كما ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص، بحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين.

شارك في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أعضاء اللجنة سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، وشذى سعيد النقبي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت العليلي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سياسة وتشريعات التعليم في الدولة، وجودة التعليم الخاص، ومعايير القبول والتسجيل، وتوطين الكادر وآلية تحديد التخصصات التي تطرح للتدريس في مؤسسات التعليم العالي الخاص، ومدى مواءمتها مع ما تقتضيه مطالب وحاجة سوق العمل، وتم تبادل الآراء حول أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي الخاص في الدولة.

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