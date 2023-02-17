حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان لجنة التشريعات في الإمارة

المصدر: عجمان ـ وام

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أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بما تحقق من نتائج وأداء متميز من قبل أعضاء لجنة التشريعات بحكومة عجمان وبالخطوات التي قطعتها اللجنة فيما يتعلق بالنظر في التشريعات بالإمارة لإيجاد قوانين تواكب متطلبات المجتمع، مؤكداً سموه أن تلك المبادرات والنظم والتشريعات التي استعرضتها اللجنة تشكل تجربة رائدة تضمن مشاركة فاعلة للمجتمع وقطاع الأعمال في صياغة التشريعات والقوانين إضافة إلى زيادة سرعة وكفاءة العملية التشريعية. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلسه بالديوان أمس للجنة التشريعات في عجمان برئاسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس اللجنة.

واطّلع صاحب السمو حاكم عجمان من الشيخ أحمد بن حميد النعيمي على مهام اللجنة المتمثلة في تطوير الجانب التشريعي بالإمارة. وأشاد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بدعم سموه لكل ما يتعلق بتطوير الجانب التشريعي في الإمارة سواء التشريعات الواردة من المحليات أو التشريعات السارية وسبل توسيعها والمقترحات اللازمة لتعديلها. كما التقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه بديوان الحاكم، برئيس وأعضاء لجنة التشريعات بحكومة عجمان، حيث تم اطلاع سموه على التزام اللجنة في الإطار الذي تعمل من خلاله بتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان، وحرصها على التعاون مع جميع الجهات في الإمارة وعلى رأسها المجلس التنفيذي والدوائر الحكومية لصنع التشريعات التي تواكب أفضل الممارسات المحلية والعالمية.

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على عمل اللجنة وجهودها للارتقاء بالبنية التشريعية والقانونية لإيجاد قوانين تواكب متطلبات المجتمع وتدعم جهود الحكومة الهادفة لإيجاد مجتمع فاضل ينعم بالرفاهية والسعادة وبيئة متسامحة وأجيال مثقفة وفرص اقتصادية متساوية للجميع. حضر الاستقبال المستشار عبدالرحمن علي الشامسي نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، والمستشار سلطان راشد بخيت المطروشي والمستشار علي حسن الفورة والدكتور طارق أحمد الراشد وحمد بن غليطة الغفلي رئيس مكتب الحاكم ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

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