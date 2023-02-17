محمد بن زايد: «البيت الإبراهيمي» منصة للتلاقي من أجل السلام والأخوة الإنسانية

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن نهج الإمارات الثابت في مسيرتها هو بناء جسور التواصل والتعايش والتعاون بين الجميع، مشيراً سموه إلى أن «بيت العائلة الإبراهيمية» صرح للحوار الحضاري البنّاء، ومنصة للتلاقي من أجل السلام والأخوة الإنسانية.

وقال سموه، أمس، عبر «تويتر»: «بناء جسور التواصل والتعايش والتعاون بين الجميع نهج الإمارات الثابت في مسيرتها.. بيت العائلة الإبراهيمية صرح للحوار الحضاري البناء، ومنصة للتلاقي من أجل السلام والأخوة الإنسانية».

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