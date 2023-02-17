وزير العدل: إدخال الذكاء الاصطناعي في استنباط أحكام قضائية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أنه يوجد على أجندة الوزارة العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية الضخمة والطموحة، لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية القضائية والعدلية، بما يتماشى مع رؤية وتوجهات الحكومة الاتحادية واستراتيجياتها في تطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجود، وفقاً لأفضل المؤشرات العالمية.

وأفاد بأن الوزارة شرعت في تنفيذ مشروع ضمن جهودها في ترسيخ آليات التحول الرقمي، يتمثل في استخدام وإدخال منظومات الذكاء الاصطناعي في إجراءات عمل القاضي، بحيث يتم استنباط بعض الأحكام من قضايا سابقة، والموجودة في قاعدة البيانات الضخمة للأحكام القضائية التي تمتلكها الوزارة، وعرضها على القاضي، باعتبارها نوعاً من الاسترشاد، يحق للقاضي الأخذ بها أو إصدار ما يراه مناسباً باستقلالية كاملة، بما يتوافق مع مجريات وأحداث الدعوى.

وقال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجميع وزاراتها ومؤسساتها جاهزين للمستقبل، نظراً لما تمتلكه من قدرات وبنية تحتية تكنولوجية حديثة، الأمر الذي يعزز من مكانة الدولة وتبوئها مراكز متقدمة على المستوى الدولي على كافة المستويات والأصعدة بما فيها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والقضائية.

3 خطوات

ونوه معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، بأن حزمة المشاريع تتضمن كذلك، إقرار برامج متطورة على نظام الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة، لكافة فئات المتعاملين، تعمل على اختصار رحلة المتعاملين إلى 3 خطوات فقط، بما يسهم في تعزيز جهود الوزارة والإدارات والأقسام التابعة لها في ترسيخ ثقافة إنجاز المعاملات بسرعة ودقة.

وأفاد بأن الدورة تعكف حالياً على تطوير المنظومة القضائية، من خلال عدة مسارات أهمها تطوير المسار التشريعي المعنية بإصدار القوانين والتشريعات، ومشروع التحول الرقمي للخدمات، موضحاً بأن قيادة الدولة تولي ملف الذكاء الاصطناعي، اهتماماً كبيراً وتسعى إلى تعميمه على مختلف القطاعات، بما فيها القضائية، بما يسهل التقاضي على جميع الأطراف ويلغي تكدس القضايا ويسرع إصدار الأحكام.

وأشار إلى أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية والعدلية، يعد نقلة نوعية في المنظومة القضائية بالدولة، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود التحول الرقمي للخدمات القضائية والعدلية في ظل تطبيق الأجندة الحكومية. وتابع: كما تركز تلك الخطوة في برامجها وخططها ومشاريعها على تقديم خدمات تضاهي الأفضل عالمياً، لتوفير تجربة متميزة للمتعاملين بالاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي.

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