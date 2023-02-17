وفد إماراتي يطلع على ممارسات اليابان في حماية الملكية الفكرية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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زار وفد من جمعية الإمارات للملكية الفكرية وأعضاء من مختلف الوزارات والدوائر المحلية والمؤسسات ذات الصلة بحماية الملكية الفكرية، اليابان، للاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال ومحاربة البضائع المقلدة وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية في تلك الدولة.

وقال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ«البيان» إنه تم التنسيق مع دولة اليابان لتنظيم زيارة إلى العديد من المؤسسات والشركات اليابانية العالمية الكبرى للاطلاع على أفضل الممارسات التي يتم تطبيقها في مجال الملكية الفكرية ومحاربة البضائع المقلدة وذلك لما تتمتع به دولة اليابان من باع طويل وإنجازات في هذا الشأن، إضافة إلى تعريف الشركات اليابانية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات والجمعية في مجال حماية الملكية الفكرية والتي حققت نجاحات وإنجازات عالمية.

وأفاد اللواء العبيدلي أنه تم استقبال الوفد الرسمي بحفاوة كبيرة، حيث تم عقد لقاء مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة جيترو اليابانية الشريك الاستراتيجي للجمعية لأكثر من 7 سنوات متواصلة، وتم إلقاء عدد من المحاضرات من مختلف القطاعات المعنية، منها محاضرة ألقاها العقيد الدكتور عبدالرحمن المعيني أمين عام جمعية الإمارات للملكية الفكرية عن إنجازات جمعية الإمارات للملكية الفكرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وتعاونها مع الشركات اليابانية، تلاها محاضرة ألقاها المستشار علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول من النيابة العامة عن دور ومهام وتجارب النيابة العامة في تطبيق القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وخاصة العلامات التجارية، تلاها محاضرة ألقاها يوسف عزيز مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي عن دور جمارك دبي وإنجازاتهم في مجال الملكية الفكرية والتطور التقني في محاربة البضائع المقلدة.

واستعرض العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ مدير إدارة الجرائم الاقتصادية دور شرطة دبي في محاربة البضائع المقلدة وبعض التجارب التي تم فيها الكشف عن هذه البضائع، فيما استعرض مالك حنوف رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية في كلمته التي ألقاها مهام ودور المجلس في محاربة البضائع المقلدة وعرض العديد من التجارب في هذا المجال والتي تم تنفيذها مع مختلف جهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات.

وأشار اللواء العبيدلي إلى أنه تم الرد على استفسارات وتساؤلات الشركات اليابانية فيما يخص إجراءات الأجهزة الأمنية وجهات إنفاذ القانون في الإمارات في محاربة البضائع المقلدة بكافة أنواعها والتي أجاب عنها اللواء أحمد المقعودي مدير مكتب معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي والعميد إبراهيم العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة.

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