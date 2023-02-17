تخريج 20 مستشاراً أسرياً في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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كشفت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، عن انضمام 20 مواطناً ومواطنة إلى الكوادر المساهمة في حل التحديات الأسرية بالمجتمع الإماراتي، بعد حصولهم على الدبلوم المهني «إعداد المستشار الأسري»، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة أم القيوين.

قدم الدبلوم الدكتور سعد علي رمضان أستاذ القانون والمستشار القانوني لجامعة أم القيوين، والدكتور أحمد محيي صقر أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بمشاركة 20 متدرباً ومتدربة بمجموع 50 ساعة تدريبية. وأوضح خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، أن إعداد الدبلوم المهني «إعداد المستشار الأسري» في مقرها الرئيسي برأس الخيمة، يأتي ضمن أجندة الجمعية لدعم المجتمع من خلال إعداد كوادر مواطنة تساهم في‮ ‬احتواء وحل المشكلات الأسرية.

وأشار إلى دور جامعة أم القيوين الرامي إلى بناء المعرفة ونشر الوعي وبناء السلوك الحضاري، ودعم الاستقرار الأسري وتقديم الحلول الملائمة لها، وفق منظور علمي يتوافق مع الثوابت والأطر المرجعية للمجتمع.‬‬

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