«توازن» شريكاً رئيسياً لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة أدنيك عن تعاونها مع مجلس التوازن «توازن» بصفته شريكاً رئيسياً للدورة السادسة عشرة من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023) والدورة السابعة من معرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس 2023)، اللذين يقامان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 20 إلى 24 الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويصاحب معرضي آيدكس ونافدكس تنظيم مؤتمر الدفاع الدولي 2023، وذلك بتاريخ 19 الجاري في مركز أدنوك للأعمال، وينظم المؤتمر من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع وبشراكة استراتيجية مع مجلس التوازن.

مكانة

وقال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع مجلس التوازن، والتي سنعمل من خلالها معاً على تنظيم نسخة استثنائية هي الأكبر في تاريخ معرضي «آيدكس ونافدكس» وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

وتابع: تنسجم الشراكة مع حرص مجموعة أدنيك على التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية للنهوض بواقع ومستقبل هذه الفعاليات الحيوية، التي تشكل ركيزة أساسية للنهوض في الصناعات المتقدمة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبها قالت منى أحمد الجابر، مدير تنفيذي الاتصال المؤسسي بمجلس التوازن: «يعتز المجلس بأن يكون «الشريك الرئيسي» لهذه الدورة من معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدفاع البحري «نافدكس 2023»، وذلك انطلاقاً من توجهاته ومساعيه الدائمة لدعم وتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، وحرصه على مواكبة التطورات في هذا القطاع الحيوي».

أهداف

وأضافت: «تنسجم أهداف مجلس التوازن مع أهداف «مئوية الإمارات 2071»، ومبادرة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «اصنع في الإمارات»، الساعية إلى تعزيز الصناعات المحلية بأيد إماراتية، وتمكين المؤسسات الوطنية وجذب الشركات العالمية والمستثمرين في المجالات الدفاعية والأمنية، وهو ما يوفره معرض «آيدكس 2023» عبر إتاحة الفرص لبحث آفاق التعاون بما يسهم في تعزيز التنافسية في قطاع الصناعات العسكرية».

وذكرت أن معرض آيدكس، الذي يحتفل هذا العام بذكراه الثلاثين، ظل يشكل منصة مهمة للتواصل وتبادل الخبرات بين مختلف مكونات القطاعات الدفاعية، مؤكدة حرص مجلس التوازن على مواصلة التزامه بتعزيز شراكته الراسخة مع آيدكس.

وفي سياق متصل تستضيف الدورة السادسة عشرة من آيدكس ونافدكس الدورة الأولى من محادثات آيدكس ونافدكس، وهي سلسلة من الجلسات الحوارية التفاعلية التي تستقطب أهم قادة الفكر وواضعي السياسات والباحثين والمفكرين لحضور جلساتها المهمة وتسليط الضوء على أبرز المنتجات والحلول والتقنيات المبتكرة الكفيلة برسم ملامح مستقبل آمن للجميع.

ويشتمل المعرضان للمرة الأولى في تاريخ آيدكس على خاصية اللمحة العامة عن المعرض، والتي تزود الزوار برؤى معمقة حول المزايا الجديدة والمحسنة في المعرض وتعرفهم بأهم المتحدثين الملهمين وآخر المستجدات حول الجهات العارضة.

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