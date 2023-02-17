«أسترازينيكا» تنتقل إلى مجمّع دبي للعلوم بمكاتب مستدامة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة «أسترازينيكا» العالمية المتخصصة في صناعة الأدوية عن خطتها لافتتاح مكاتب خضراء جديدة في مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، التي من المقرر افتتاحها في الربع الثالث من العام الحالي، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وأجندة «أسترازينيكا» العالمية للاستدامة، وانسجاماً مع رؤية دولة الإمارات «نحن الإمارات 2031» و«عام الاستدامة». وسوف تتوافق المكاتب الجديدة لشركة «أسترازينيكا» بتصميمها وهيكلية بنائها والمواد المستخدمة في تشييدها مع متطلبات الفئة البلاتينية لمعايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (ليد) التي وضعها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء. ويُعدّ نظام تصنيف المباني الخضراء أحد أكثر الأنظمة استخداماً حول العالم ومؤشّراً على المباني الصديقة للبيئة والفعّالة من حيث الانبعاثات الكربونية.

رؤية

وفي هذه المناسبة، قال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم ـ مجمّع دبي للعلوم: تُعدّ الصحة والاستدامة من الأهداف العالمية المترابطة بشكل وثيق، إذ إنّه يتعذّر علينا الارتقاء بالصحّة النفسية والجسدية لأفراد المجتمع من دون الحفاظ أولاً على سلامة كوكبنا. وانطلاقاً من هذه الرؤية الاستشرافية التي تضعها في طليعة شركات الأدوية الحيوية الرائدة على مستوى العالم، تحرص «أسترازينيكا» على تطبيق معايير الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية وتقدّم اليوم نموذجاً يُحتذى به في هذا المجال من خلال الإعلان عن إنشاء مكاتبها الخضراء في مجمّع دبي للعلوم. ومن جانبه، قال سامح الفنجري، رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان لدى شركة «أسترازينيكا»: تقع على كلّ من يعمل في مجال تقديم الرعاية الصحية مسؤولية ودور محوري في مكافحة التغيّر المناخي ومواجهة تحدياته الآنية حول العالم.

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