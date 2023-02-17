«إسلامية دبي» تكرّم الفائزين في مسابقة القرآن

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الفائزين في مسابقة القرآن الكريم السنوية الدورة 11 لمراكز التحفيظ على مستوى إمارة دبي، والفائزين في المسابقات المحلية على مستوى الدولة لعامي 2022-2023.

حضر الاحتفال في فندق إنتر كونتيننتال، الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وبطي الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، وسعيد بن تويه المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالإنابة، وجاسم الخزرجي مدير إدارة المؤسسات الإسلامية، وبعض أسر وأولياء أمور الفائزين.

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