دبي تستضيف أول مؤتمر متخصص في الخلايا الجذعية 27 الجاري

المصدر: دبي - وام

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تستضيف دبي أول مؤتمر متخصص في الخلايا الجذعية يعقد في الإمارات يومي 27 و 28 فبراير الجاري بمشاركة خبراء دوليين في مجال الطب التجديدي وأبحاث الخلايا الجذعية في جميع أنحاء العالم.

أعلن ذلك «مركز هورتمان» للخلايا الجذعية وهو مركز أبحاث متخصص في العلاج بالخلايا الجذعية في دولة الإمارات والجهة المنظمة للمؤتمر الذي سيقام بالتعاون مع شركة «اندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض العضو في «اندكس القابضة».

تثقيف

ويهدف المؤتمر الذي سيعقد في فندق «والدورف أستوريا» إلى تنمية الوعي وتثقيف المجتمع بأحدث التطورات في أبحاث الخلايا الجذعية وتقنيات العلاج بها حيث سيوفر الفرصة للمرضى لمشاركة قصص نجاحهم في العلاج باستخدام الخلايا الجذعية إضافة إلى مشاركة متحدثين من الأكاديميين والأطباء المتخصصين أبحاثهم وآخر ما توصلت إليه في مجال الخلايا الجذعية والأدوية المتجددة.

ويستضيف المؤتمر خبراء دوليين في مجال الطب التجديدي وأبحاث الخلايا الجذعية من جميع أنحاء العالم وشركاء الصناعة، حيث سيعلنون حصرياً خلال المؤتمر عن أحدث البيانات وتقنيات الخلايا الجذعية والتطبيقات المتقدمة التي لم يعلن عنها بعد.

وقالت الدكتورة فاطمة الهاشمي رئيسة مؤتمر دبي للخلايا الجذعية إن المؤتمر سيجمع أكثر من 25 خبيراً دولياً مع شركات عالمية متخصصة لعرض أحدث التقنيات المتعلقة بالخلايا الجذعية وآخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال حيث سيتيح المجال أمام المرضى لمشاركة قصص نجاحهم ورحلتهم نحو الشفاء.

استضافة

وذكرت أنه سيتم خلال فعاليات الحدث استضافة ماثيو فارو وهو أول مريض يقوم بعملية زرع دم الحبل السري بنجاح بالإضافة إلى استعراض حالات أخرى عانت من سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم والثلاسيميا ممن تماثلوا للشفاء بعد تلقيهم العلاج بالخلايا الجذعية والذي أدى إلى تحسين حياتهم.

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