«صحة دبي» تفوز بجائزة دولية للتميّز في الأعمال عن «راصد»

المصدر: دبي ـ البيان

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فازت هيئة الصحة بدبي بالجائزة الدولية للتميّز في الأعمال عن نظام «راصد» كنموذج متطور على مستوى المنطقة في توظيف التقنيات والحلول الذكية للتفتيش الافتراضي على المنشآت الصحية في الإمارة.

وجاء فوز الهيئة بهذه الجائزة عن فئة التغيير الجذري في الخدمات تقديراً للنتائج المتميزة التي حققها نظام «راصد» في تعزيز إنتاجية خدمات التفتيش على المنشآت الصحية لأكثر من ثلاثة أضعاف، وخفض النفقات المتعلقة بخدمات التفتيش على المنشآت الصحية بنسبة تفوق 45 %، وتقليل الحاجة للمستندات الورقية بمعدل يفوق (50,000) ورقة في العام الواحد.

وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي على أهمية هذه الجائزة التي تعكس النتائج الإيجابية التي حققها النظام منذ تطبيقه عام 2021م، ودوره الفاعل في توفير الوقت والجهد، وتسريع إجراءات التفتيش والتراخيص الطبية لتحقيق الاستجابة القصوى لمتطلبات النمو الذي يشهده القطاع الصحي في الإمارة والذي وصلت نسبته خلال الخمس سنوات الماضية إلى 40 %.

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