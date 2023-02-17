«حمدان الطبية» تنظم ندوة للفائزين بالجائزة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ندوتها الافتراضية الأولى من سلسلة ندوات الفائزين بجوائز حمدان الطبية الدورة الثانية عشرة حول موضوع الأمراض المعدية حيث سيتبادل مجموعة من الفائزين تجاربهم مع الحضور، بمشاركة 900 من مختلف القطاعات الصحية، وقد حصل جميع المشاركين على ساعة تعليم طبي مستمر واحدة معتمدة من جامعة الإمارات.

وناقشت الندوة الأولى من السلسلة موضوع«الدروس المستفادة من القضاء على المجموعة أ من التهاب السحايا بالمكورات ‏السحائية في جنوب الصحراء الكبرى» حيث قام بتقديم الندوة الدكتور مارك لافورس أستاذ الطب السريري في كلية لانغون للطب بجامعة ‏نيويورك، ومدير الخدمات الفنية في معهد الهند للأمصال، ومدير مشروع لقاح التهاب السحايا ‏والفائز بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة في موضوع الوقاية في الدورة الثانية عشرة ‏، كما أدار الندوة الأستاذ الدكتور سليمان الحمادي عميد كلية الطب وأستاذ طب الأطفال في ‏جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.‏

ناقش لافورس خلال الندوة مشروع لقاح التهاب السحايا والذي يهدف إلى القضاء على وباء التهاب السحايا، الذي أسفر عن 250 ألف حالة إصابة و25 ألف حالة وفاة في وباء عام 1996 في إفريقيا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز