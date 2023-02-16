محافظ اللاذقية يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية

المصدر: وام

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قدَّم المهندس عامر إسماعيل هلال، محافظ اللاذقية، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومةً وشعباً على المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها للشعب السوري والوقوف إلى جانب المتضررين من كارثة الزلزال الضخم.

وثمن محافظ اللاذقية هدية الإمارات المتمثلة بمعدات البحث والإنقاذ المستخدمة في عمليات «الفارس الشهم 2» لمصلحة الدفاع المدني السوري التي سُلّمت من قِبل فريق الإمارات الذي شارك في عملية الإغاثة والإنقاذ، بالتعاون مع رجال الدفاع المدني السوري حيث تمكنا من إنقاذ الكثير من الضحايا.

وقال المحافظ إن رجال الدفاع المدني السوري تسلَّموا معدات البحث والإنقاذ من الفريق الإماراتي في موقع مدينة جبلة التي ضربها الزلزال، مثمناً جهود فريق الانقاذ الإماراتي في مساعدة وانقاذ المنكوبين من أبناء المدينة.

وأشار إلى أن هناك دورات تدريبية سوف يقوم بها فريق الإمارات للبحث والإنقاذ لعناصر من رجال الدفاع المدني السوري على استخدام هذه المعدات وتجهيزات الفنية المتطورة في حالة الطوارئ أن حدثت مستقبلاً.

من جانب آخر، زارت كاميرا وكالة أنباء الإمارات مراكز إيواء المتضررين من الزلزال المدمر في مدينة جبلة الساحلية بمحافظة اللاذقية، حيث تجولت في المركز، والتقت مع عدد من الأسرة والأطفال الذي تعرضت منازلهم للانهيار، وبعضهم للتصدعات الذين عبَّروا عن شكرهم وتقديره للدور الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه إخوانهم في سوريا للتخفيف من وقع الكارثة ومساعدة المتضررين.

وقالوا إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تركت أثراً طيباً وعميقاً في نفوسهم، وجسَّدت مشاعر سموه بآلام الضحايا والمتأثرين من هذه المحنة والوقوف بجانبهم وتخفيف معاناتهم.

يُذكر أن دولة الإمارات تحركت تجاه الأشقاء في سوريا، وكانت من أوائل الدول التي لبَّت نداء الواجب الإنساني، ووصلت إلى المناطق المتضررة وباشرت في تقديم يد العون والمساندة من خلال فريق الإمارات للبحث والإنقاذ برنامجه الإغاثي الذي وفر الكثير من الاحتياجات الإنسانية للمتأثرين.

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