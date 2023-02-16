أحمد يعقوب: مهمة الإمارات لاستكشاف القمر تلهم مضامين عملي الجديد في برامج «الإمارات تبتكر 2023»

المصدر: دبي – البيان

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مع انطلاق فعاليات ونشاطات شهر الابتكار في الإمارات 2023 في شهر فبراير الجاري تحت شعار «الإمارات تبتكر 2023»، المستمرة لنهاية الشهر، والذي تضمن مشاركة واسعة في كل مدن ومناطق الدولة، أعرب المخرج أحمد يعقوب عن فخره بالمشاركة في برامج «شهر الابتكار 2023» ورؤاه، من خلال تصوير وإخراج الفيديو الإعلاني الرسمي للحدث، الذي قدم في مضامينه عدة محاور، منها: الاستدامة، ومستقبل الرعاية الصحية، وجودة البنية التحتية، ومدن المستقبل، والتغيّر المناخي، والطاقة، ورؤية وتوجّه دولة الإمارات نحو الفضاء، وغيرها من الأفكار التي تدور حولها الفعالية السنوية المهمة. وأضاف يعقوب: «سعدت بتصوير وإخراج الفيديو الخاص بشهر الابتكار لهذا العام 2023، الذي حمل بين طياته العديد من الأفكار. كان إلهامي الأول به هو رؤية وتطلعات دولة الإمارات النوعية، بشأن التغير المناخي والمستقبل والفضاء، مرتكزاً في رؤيتي وإعدادي لمشاهده وتصويره إلى رؤية وتطلعات أصحاب السمو بتعزيز وتطوير الأفكار والقدرات المبتكرة، وخلق ثقافة ابتكار واسعة النطاق.

وتابع: في حديثه حول العمل الجديد «الإمارات تبتكر 2023»: «في كل عمل أقوم بالعمل به وتقديمه للمجتمع، أحرص دائماً على ترك بصمة وإحداث تغيير مؤثر، حيث تمثلت في هذا العمل بتصميم مشهد أصحاب السمو وهم على سطح القمر في بدايته، تزامناً مع إطلاق المستكشف راشد ومهمة الإمارات إلى القمر، وصولاً لمشهد التغير المناخي في نهايته تزامناً مع عقد مؤتمر الأطراف العالمي «COP28» خلال نهاية هذا العام، وأعتبرها تجربة كبيرة لحدث مهم، والذي قدمه بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

وأكد المخرج أحمد يعقوب أن «تجربة الإمارات في الابتكار، برؤية ودعم قادتها، تستحق أن تروى للعالم، لأنها تجسد أفضل مثال لما يمكن للابتكار أن يحققه بقدرات الإنسان والمكان، والتي تجسد رسالة دولة الإمارات في وضع الابتكار بخدمة مستقبل الإنسانية جمعاء».

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