شرطة دبي تنفذ حملة احم نفسك في «أمريكية دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت الجامعة الأمريكية في دبي بالتعاون مع قسم البرامج المجتمعية بمركز حماية الدولي في شرطة دبي «حملة احم نفسك».

شهد فعاليات الحملة الدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة والأستاذ الياس بوصعب نائب الرئيس التنفيذي للجامعة واللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعقيد عبد الله الخياط مدير مركز حماية الدولي، والعقيد عيسى أحمد سالم نائب مدير مركز شرطة البرشاء والعقيد الدكتور منصور البلوشي مدير إدارة الاستقطاب في شرطة دبي، وذلك بحضور أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وطلبة الجامعة.

بدأت الفعاليات بعرض فريق الخيالة والفرقة الموسيقية والكلاب البوليسية التي كشفت المخدرات والمتفجرات أمام الحضور.

وفي الصالة الرياضية تابع الحضور ما قدمته الإدارات المشاركة في الحملة منها مركز حماية الدولي، ومركز شرطة دبي الصحي، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إضافة إلى خدمة الأمين، ومبادرة الروح الإيجابية والشرطة المجتمعية.

كما قدم قسم إيفاد، ومجلس الجامعات والكليات في شرطة دبي شرحاً للطلبة حول المبادرات التي ينفذها في توعية وتثقيف الجمهور، إلى جانب مجلس الرياضيين في شرطة دبي، والجرائم الإلكترونية وكذلك جناح هيئة الطرق والمواصلات، وشركة لايم سكوتر.

كما تم عقد ورش عمل بحضور الطلبة شارك فيها كل من ممثلي مركز حماية الدولي، ومركز إرادة، وخدمة الأمين والجرائم الإلكترونية.

وذكر الملازم أول أحمد سالم الكعبي رئيس قسم البرامج المجتمعية أن شرطة دبي تختار كل ثلاثة أشهر جامعة لتنفيذ الحملة، وقد تم اختيار الجامعة الأمريكية في دبي لتنفيذ أول حملة لها هذا العام.

وثمن الكعبي التعاون القائم بين إدارة الجامعة وشرطة دبي، مؤكداً أن أهداف الحملة قد تحققت من خلال الفعاليات التي تمت في الحرم الجامعي.

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