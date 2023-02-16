ختام التمرين العسكري المشترك "تعـاون 3 " بين الإمـارات وسلطنة عُمان

المصدر: وام

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شهد اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية ختام التمرين العسكري المشترك "تعـاون 3" الذي أقيم على أرض الدولة بين القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وقوات السلطان المسلحة في سلطنة عمان الشقيقة وذلـك فـي إطـار التعـاون والتنسيق وتبادل الخبـرات ورفـع الجاهزية القتالية للجانبين.

وتضمن التمرين عدداً من الفعاليات والتمارين العسكرية والتدريبات المشتركة في بيئة العمليات المبنية ضمن خطة التعاون بين البلدين.

يأتي التمرين " تعاون 3 " ضمن التمارين المشتركة للتعاون الخليجـي المشـترك ويهدف الى تعزيز الإمكانيـات العسكرية للمشـاركين ويؤكـد علـى العلاقـة التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين .

كما يوكد مفهـوم التقارب الخليجـي المشـترك لاكتساب المزيـد مـن الخبـرات الميدانيـة والقدرة القتاليـة فـي إطـار التعـاون الـدفاعي والتنسيق المشترك القـائم بين الدولتين .

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