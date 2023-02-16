دبي تستضيف أول مؤتمر متخصص في الخلايا الجذعية 27 فبراير الجاري

المصدر: وام

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تستضيف دبي أول مؤتمر متخصص في الخلايا الجذعية يعقد في الإمارات يومي 27 و 28 فبراير الجاري بمشاركة خبراء دوليين في مجال الطب التجديدي وأبحاث الخلايا الجذعية في جميع أنحاء العالم.

أعلن ذلك "مركز هورتمان" للخلايا الجذعية وهو مركز أبحاث متخصص في العلاج بالخلايا الجذعية في دولة الإمارات والجهة المنظمة للمؤتمر الذي سيقام بالتعاون مع شركة "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض العضو في "اندكس القابضة".

ويهدف المؤتمر الذي سيعقد في فندق "والدورف أستوريا" إلى تنمية الوعي وتثقيف المجتمع بأحدث التطورات في أبحاث الخلايا الجذعية وتقنيات العلاج بها حيث سيوفر الفرصة للمرضى لمشاركة قصص نجاحهم في العلاج باستخدام الخلايا الجذعية إضافة إلى مشاركة متحدثين من الأكاديميين والأطباء المختصصين أبحاثهم وآخر ما توصلت إليه في مجال الخلايا الجذعية والأدوية المتجددة.

ويستضيف المؤتمر خبراء دوليين في مجال الطب التجديدي وأبحاث الخلايا الجذعية من جميع أنحاء العالم وشركاء الصناعة حيث سيعلنون حصريا خلال المؤتمر عن أحدث البيانات وتقنيات الخلايا الجذعية والتطبيقات المتقدمة التي لم يعلن عنها بعد.

وقالت الدكتورة فاطمة الهاشمي رئيسة مؤتمر دبي للخلايا الجذعية إن المؤتمر سيجمع أكثر من 25 خبيراً دولياً مع شركات عالمية متخصصة لعرض أحدث التقنيات المتعلقة بالخلايا الجذعية وآخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال حيث سيتيح المجال أمام المرضى لمشاركة قصص نجاحهم ورحلتهم نحو الشفاء.

وذكرت أنه سيتم خلال فعاليات الحدث استضافة ماثيو فارو وهو أول مريض يقوم بعملية زرع دم الحبل السري بنجاح بالإضافة إلى استعراض حالات أخرى عانت من سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم والثلاسيميا ممن تماثلوا للشفاء بعد تلقيهم العلاج بالخلايا الجذعية والذي أدى إلى تحسين حياتهم.

وأضافت الدكتورة فاطمة: “يركز المؤتمر على استضافة الطلاب لتعزيز خبراتهم ومهارتهم بالإضافة إلى حضور المجتمع الأكاديمي في المنطقة لمشاركة أحدث الدراسات في مجال الطب التجديدي”.

وأكدت أن العلاج بالخلايا الجذعية يعتبر حاضر ومستقبل الطب ويمثل الأمل بحياة جديدة للعديد من المرضى.

ويعتبر مختبر "هورتمان" للخلايا الجذعية أول مختبر حديث الطراز في مجال الخلايا الجذعية والطب التجديدي ويركز على توفير حلول بنوك دم الحبل السري من الدرجة الأولى بالإضافة إلى ذلك يقوم المختبر بتسهيل أول تجارب سريرية على الإطلاق في مجال أبحاث الخلايا الجذعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ..ويتكون مختبر هورتمان للخلايا الجذعية من مختبرات " GMP " وغرف معقمة لعزل الخلايا الجذعية وتوسيعها.

بدوره قال سوخديف ساشديف الرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة "ليدر" للرعاية الصحية وليدر لعلوم الحياة: "متحمسون ونرحب بمؤتمر دبي للخلايا الجذعية لأنه يمثل فرصة فريدة لتوعية الحضور بعلوم الخلايا الجذعية ودراسة أحدث الأبحاث والتقنيات والتجارب السريرية الناجحة حيث ينخرط كل من فريق "ليدر" لعلوم الحياة ومختبر "هورتمان" في أبحاث الطب التجديدي التي حققت تقدماً كبيراً في علوم العلاج بالخلايا الجذعية".

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