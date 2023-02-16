حمدان بن محمد يدشن مركز البيانات الأخضر «مورو»

المصدر: البيان

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دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مركز البيانات الأخضر «مورو»، التابع لديوا الرقمية.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «دشنا مركز البيانات الأخضر (مورو) التابع لديوا الرقمية، الذي يعمل بشكل كامل بالطاقة الشمسية المولدة في مجمع محمد بن راشد الأكبر عالمياً في موقع واحد».

وأكد سموه أنه «برؤية محمد بن راشد، وبجهود فرق العمل، وبطاقتها المتجددة، دبي قادرة على تقديم نموذج عالمي رائد في مجال الاستدامة والاقتصاد الأخضر».

حمدان بن محمد: دشنا مركز البيانات الأخضر "مورو" التابع لديوا الرقمية، والذي يعمل بشكل كامل بالطاقة الشمسية المولدة في مجمع محمد بن راشد الأكبر عالمياً في موقع واحد @HamdanMohammed pic.twitter.com/9YzNCHhQHr — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 16, 2023

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