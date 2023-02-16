"الإمارات تبتكر 2023".. مشاريع ومبادرات ترسم ملامح حكومة المستقبل

المصدر: وام

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شكل شهر الإمارات للابتكار" الإمارات تبتكر 2023" منذ بدايته بيئة محفزة لإطلاق وتطوير وتنفيذ الأفكار والمشاريع المستقبلية المبتكرة التي تسهم في تطوير العمل المؤسسي وترسم ملامح حكومة المستقبل في دولة الإمارات.

ويعد «الإمارات تبتكر2023» أحد أهم وأكبر فعاليات الابتكار في العالم التي تجمع الجهات والمؤسسات والأفراد المبتكرين في القطاعين الحكومي، والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمعية.

وتصدرت المشروعات والمبادرات الابتكارية الحكومية التي أطلقتها الوزارات والهيئات المختلفة المشهد منذ بداية "شهر الابتكار" التي سعت من خلالها لتعزيز الجانب الابتكاري في الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق 6 مبادرات ابتكارية جديدة ومتنوعة خلال مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2023، بهدف دعم الجهود الوطنية في ترسيخ ثقافة الابتكار لدى كافة فئات المجتمع، وتحفيزهم على إقامة مشروعات ابتكارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية للدولة.

وتشمل المبادرات الابتكارية لوزارة الاقتصاد "جائزة وزير الاقتصاد للابتكار" لتعزيز الوعي بأهمية الابتكار والتنافسية لدى موظفي ومتعاملي الوزارة، و"خلوة استراتيجية للمشاريع التحولية الابتكارية"، و"منصة رقمية للشركات الناشئة وحاضنات الأعمال في الدولة"، والمشاركة في النسخة السادسة من "هاكاثون الإمارات 2023" بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وتوسيع شبكة الشراكات لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة NEXT GEN FDI”"، إضافة إلى جلسة حوارية تقيمها الوزارة مع أصحاب المشروعات الابتكارية لدعمهم وتذليل العقبات والتحديات التي تقف أمامهم.

بدورها أطلقت وزارة التربية والتعليم استراتيجية الابتكار في الوزارة بهدف دعم التوجهات الحكومية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا في هذا المجال، وتعزيز تطوير الأفكار والقدرات الإبداعية ونشر ثقافة ابتكار واسعة النطاق، لخلق بيئة وطنية حاضنة للابتكار والعقول المبدعة.

كما أطلقت الوزارة منصة الابتكار في التعليم، وذلك خلال فعالية "وزارة التربية والتعليم تبتكر"، ضمن أعمال المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تحت مظلة شهر "الإمارات تبتكر 2023".

من جهتها أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، فعاليات مبادرة شتاء الابتكار "innovation winter" التي تضمنت مجموعة من المحاضرات وجلسات العصف الذهني، تتناول مواضيع مُستقبلية مهمة تؤثر على العمل الحكومي والحياة المجتمعية أبرزها الميتافيرس، والتقنيات الناشئة في عصر التطور، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغيرها.

من ناحيته نظم مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي معرضًا لأهم الابتكارات الشرطية التي تدعم تحقيق أهداف استراتيجية شرطة أبوظبي في ترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل لإنجاز المهام الأمنية والشرطية، ومنها نظام الرؤية K9، وسيناريو الإسعافات الأولية بتقنية الواقع الافتراضي، وقفاز كشف المعادن الذكي، ومحاكاة التجديف الافتراضي بتقنية الواقع الافتراضي وخوذة قياس قوة التركيز، وعدد من الابتكارات الحاصلة على براءات اختراع كابتكار المركبة الخاصة بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي، وفحص البصمة الوراثية الذكي، ونظام حماية الأطفال من حوادث الدهس.

وفي عجمان دشنت دائرة البلدية والتخطيط، توأم مركز عجمان x الرقمي الافتراضي، ليكون منصة عمل للفرق الحكومية من مختلف الجهات لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف الطموحة خلال مدد زمنية قصيرة، من خلال تسريع تنفيذ الخدمات والبرامج والسياسات واللوائح، وغرس ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في الحكومة.

وبالتزامن مع انطلاق فعاليات "الإمارات تبتكر 2023" استعرضت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال مشاركتها في "معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023" ثمانية مشروعات مبتكرة تم العمل عليها وتطويرها من قبل مجموعة من موظفيها وتتضمن "عيادة طب الأسنان" بتقنية "ميتافيرس" ومشروع "الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأسنان" و"كرسي الاستشارة الذكي لمرض السكري"، ومشروع "نظام التمارين الذكية للمرضى طريحي الفراش" ومشروع "الجدران الرقمية لتحسين تجرِبة المريض وسير العمل في المستشفى" ومشروع "الاشتراك في نظام التغذية والصحة" إلى جانب مشروع "التكييف الذكي ذاتي التنظيف".

وأعلنت جمارك دبي بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية إطلاق "نظام الاستهداف المُبكِّر للشحنات" وهو النظام الذكي الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات، وذلك في إطار جهودها الرامية لدعم الحركة التجارية وتعزيز المنظومة الأمنية ومكافحة التجارة غير المشروعة، وذلك في سياق المبادرات المُبتكرة التي سيتم الإعلان عنها ضمن فعاليات "الإمارات تبتكر 2023" خلال شهر فبراير الجاري.

بدورها تنظم الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أسبوع الابتكار تحت شعار "جمارك مبتكرة لمستقبل مستدام" في الفترة بين 20 – 24 فبراير الجاري، الذي ستسلط الضوء خلاله على ثلاثة مشروعات تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وهي: مشروع التدريب عبر الهولوجرام ثلاثية الأبعاد، ومشروع التدريب الكاشف الأمني (رخصة التفتيش)، ومشروع نظام التفتيش الذكي الذي يقوم بعملية التفتيش الجمركي دون الحاجة إلى تواجد العميل خلال العملية.

وعلى المستوى الأكاديمي أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة "منصة مسرّعات تسجيل براءات الاختراع"، فيما أطلقت كلية الإمارات للتطوير التربوي "معمل الابتكار" الذي يهدف إلى تعزيز مفاهيم وثقافة الإبداع والابتكار بين طلبة المدارس في أبوظبي.

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