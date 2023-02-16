الإمارات تحدد 16 فبراير للاحتفال باليوم المهني للعاملين في القطاعين النووي والإشعاعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة على تحديد 16 فبراير من كل عام للاحتفال باليوم المهني للعاملين في القطاعين النووي والإشعاعي، وذلك بناءً على اقتراح تقدمت به الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وتهدف الهيئة من خلال هذا اليوم إلى مشاركة المعرفة والتوعية بإنجازات دولة الإمارات في القطاعين النووي والإشعاعي، فضلاً عن الاحتفاء بجهود وتفاني العاملين في القطاع الذين ساهموا في نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي رسخ مكانة الإمارات لتصبح اليوم نموذجاً يحتذى به بالنسبة للدول الأخرى التي ترغب في استخدام الطاقة النووية.

ويُحتفل باليوم المهني للعاملين في القطاعين النووي والإشعاعي في 16 فبراير من كل عام، والذي يصادف ذكرى إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لرخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية في عام 2020، لتُصبح الإمارات أول دولة تقوم ببناء وتشغيل مفاعل نووي في المنطقة. وتُعدّ محطة براكة اليوم أكبر مصدر للطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة في المنطقة بعد التشغيل التجاري لاثنتين من وحداتها.

وفي سياق حديثه عن اليوم المهني للعاملين في القطاعين النووي والإشعاعي، قال سعادة السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية:

"يوفر هذا الاحتفال السنوي باليوم المهني للعاملين في القطاعين النووي والإشعاعي فرصة كبيرة لتسليط الضوء على قصص النجاح والإنجازات والجهود الحثيثة التي يبذلها العاملون في القطاعين النووي والإشعاعي في الدولة. في عام 2008، أطلقت دولة الإمارات برنامجها النووي السلمي، والتي دأبت على تطويره عاماً تلو الآخر. ويعزى هذا النجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات اليوم إلى رأس المال البشري الذي يُعدّ واحداً من أهم الأصول لديها، والذي يشمل جميع العاملين في قطاعي الطاقة النووية والإشعاعي، من المواطنين الإماراتيين والمقيمين على حد سواء والذين يعملون في القطاعين العام والخاص في مجالات الصناعة والرعاية الصحية وغيرها.

وبموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء، ستتولى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إدارة الشؤون التنظيمية ذات الصلة بهذا اليوم والاحتفالات السنوية الخاصة به بالتنسيق الوثيق مع جميع الجهات المعنية الأخرى. ومن المتوقع أن يُسهم الاحتفاء بهذا اليوم في تشجيع الجيل الشاب والطلاب على تعزيز اهتمامهم في مثل هذه القطاعات المهمة. وإلى جانب ذلك، يسهم اليوم المهني للعاملين في القطاعين النووي والإشعاعي بتعزيز الوعي المجتمعي حول جهود العاملين في هذه القطاعات وإنجازاتهم، ما يُشجعهم لتحقيق المزيد من التقدم العلمي والتبادل المعرفي بما ينسجم مع رؤية نحن الإمارات 2031".

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