طيران الإمارات تعلن عن حاجتها لـ 6000 مضيف ومضيفة

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كشف عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، أن الناقلة تسارع العمل نحو زيادة كوادرها البشرية خلال العامين 2023 و2024، من خلال توظيف المزيد من الأيدي العاملة وخاصة أطقم الطائرات.



ولفت إلى حاجة الناقلة إلى ما بين 5500 و6000 مضيف ومضيفة طيران، لافتاً إلى أن الطلب على وظائف الطيران سوف يستمر، ولدى الناقلة إمكانية تدريب حتى 500 مضيف ومضيفة شهرياً. وتوقع أن يتجاوز أعداد المضيفين والطيارين بنهاية عام 2023، مستويات ما قبل الجائحة.



وأوضح أن هناك طلباً كبيراً على توظيف المهندسين في الناقلة، بسبب خطط التوسع في مجال الصيانة والتحديث وتركيب أنظمة ومقاعد جديدة التي يقوم بها مركز الهندسة في دبي، وبالتالي هنالك طلب على الفنيين والمهندسين، إلى جانب زيادة الطلب على الصيانة الدورية الثقيلة للطائرات عريضة البدن.



وأوضح أن الناقلة تدرس عدة مبادرات لزيادة الإنتاجية في الشركة، وإدخال تقنيات التكنولوجيا للاستفادة من الخدمات، لافتاً إلى أن بعض الوظائف لن تعود كما كانت. وأشار الرضا إلى أن الناقلة تشهد طلباً قوياً على السفر إلى دبي كوجهة نهائية أو وجهة ترانزيت ذات فترة أطول.

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