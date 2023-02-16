حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع وزير خارجية كوستاريكا

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموّه بمدينة صقر بن محمد، أمس، الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، الذي يزور البلاد حالياً، يرافقه فرانسيسكو شاكون إيرنانديس سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالوزير والوفد المرافق له، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوستاريكا، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بروابط الصداقة المتميزة وعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، وكذلك أطر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

ومن جانبه، أكد الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، أن بلاده حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بمكانة وحضور الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز