حاكم عجمان يبحث العلاقات مع رئيس حكومة كردستان العراق

المصدر: عجمان - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الصفيا بمنطقة مشيرف، مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، والوفد المرافق له.

وضم الوفد ارين مسرور البارزاني، وريبر أحمد خالد وزير الداخلية، ودانا عبدالكريم حمه صالح وزير الأعمار والإسكان، وسفين دزيي وزير الشؤون الخارجية، واماد عبدالحميد رسول القنصل العام لجمهورية العراق وعدداً من كبار المسؤولين.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان، بمسرور بارزاني والوفد المرافق له، مؤكداً عمق الروابط الأخوية المتينة والعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالعراق الشقيق، خاصة إقليم كردستان العراق، متمنياً له طيب الإقامة في زيارته للدولة.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية العراق خاصة إقليم كردستان العراق في مجالات التنمية والاقتصاد، إلى جانب مناقشة القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

ومن جانبه أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق عن امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال، معبراً عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان، وأشاد بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وما تشهده الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية شاملة في الميادين كافة.

وقدّم صاحب السمو حاكم عجمان لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق هدية تذكارية عبارة عن خنجر، كما أقام سموه مأدبة غداء على شرف مسرور بارزاني والوفد المرافق له.

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