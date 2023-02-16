تشغيل تجريبي للروبوتات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وشركة «طلبات الإمارات» التشغيل التجريبي لروبوتات «طالبوت/‏ talabot» ذاتية القيادة، لتوصيل الطلبات في واحة دبي للسيليكون، وذلك للتشجيع على استخدام وسائل النقل ذات الانبعاثات الصفرية، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتخدم مرحلة التشغيل التجريبي قاطني مشروع فلل السدر في واحة دبي للسيليكون- المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، المنضوية تحت مظلة «دييز»، الذي يتألف من أكثر من 1200 فيلا، لتوصيل الطلبات من المحلات التجارية والمطاعم في مركز السدر للتسوق، باستخدام 3 روبوتات لمسافة تصل إلى 3 كيلومترات، لتوصيل الطلبات في زمن لا يتعدى 15 دقيقة.

شراكات عملية

وقال الدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون: يأتي تطبيق التجربة الريادية لاستخدام روبوتات محايدة كربونياً في توصيل الطلبات، ضمن بيئة اختبار محددة ومدروسة وآمنة، في مجمع سكني داخل الواحة، ونتطلع إلى نجاح هذه التجربة، وتوسيعها على نطاق أكبر.

وبدوره، قال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة: تندرج هذه الخطوة، ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الابتكار والتكامل والتنقل المبتكر والمهارات والخبرات ذات الصلة.

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