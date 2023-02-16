الإمارات نحو إنتاج واستهلاك الهيدروجين خلال 5 سنوات

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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كشف المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، لـ«البيان»، عن أن دولة الإمارات تتجه نحو إنتاج واستهلاك الطاقة الهيدروجينية خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار جهودها نحو مواكبة نمو الطلب على الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأوضح أن دولة الإمارات اتخذت منذ مرحلة التأسيس، من الاستدامة في القطاعات كافة منهجاً راسخاً لمسارات التنمية الشاملة، الأمر الذي ينسجم مع مبادئ الخمسين ومئوية الإمارات 2071 والاستراتيجيات التنموية كافة لدولة الإمارات. وأكد أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة الطاقة والبنية التحتية صباح أمس في ختام فعاليات القمة العالمية للحكومات مع شركة سيمنز، تأتي في إطار تعزيز أهدافها التنمية المستدامة استعداداً لمؤتمر الأطراف الذي سيتم تنظيمه في دولة الإمارات العام الجاري.

استراتيجية

وأشار العلماء إلى أن التوجه المستقبلي لدولة الإمارات قائم على استغلال مصادر الهيدروجين للحصول على الطاقة، وتلبية الطلب المتنامي عليها، وضمان الحصول على طاقة موثوقة وميسورة التكلفة، وذات بصمة كربونية منخفضة، وأن الوزارة تتابع حوار الهيدروجين منذ سنة 2017، كمراقب لمنصات دولية مثل مجلس الهيدروجين والشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود (IPHE)، وتشارك أيضاً في تبادل المعرفة من خلال شراكات ثنائية مع دول عالمية متقدمة، وكذلك مع أصحاب المصلحة الوطنيين، مؤكداً سعي الوزارة إلى صياغة استراتيجية طاقة طويلة الأمد يكون للهيدروجين دور رئيسي في مختلف محاورها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال تعتبر الإمارات منتجاً تقليدياً للهيدروجين، وتمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال ما يجعلها من الدول الرائدة عالمياً في مجال الهيدروجين، ويكتسب ائتلاف أبوظبي للهيدروجين أهمية كبيرة في هذا الوقت بالذات.

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