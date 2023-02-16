محمد الشرقي يبحث التعاون مع نائبي رئيسي أوغندا والمالديف

المصدر: دبي - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جيسيكا ألوبو نائبة رئيس أوغندا، ترافقها الريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، كما التقى سموه، فيصل نسيم نائب رئيس المالديف. ورحب سموه بالنائبين متمنياً لهما طيب الإقامة في زيارتهما للدولة. وتم خلال اللقاءين اللذين جريا على هامش القمة العالمية للحكومات الحديث عن المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وكل من جمهورية أوغندا والمالديف في مختلف المجالات.

كما جرى تبادل الحديث حول أهم القضايا والأفكار التي تطرحها القمة العالمية للحكومات هذا العام وأهدافها الاستراتيجية لمستقبل حكومات العالم.

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