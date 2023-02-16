10 تقنيات أكثر تأثيراً في العمل الحكومي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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حدد تقرير «حالة الإدارة الحكومية العربية: التحول الرقمي» أهم 10 تقنيات تؤثر في العمل الحكومي اليوم هي: الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والبلوك تشين والعملات المشفرة، والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والروبوتات المستقلة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء، والجيل الخامس، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني.

وأعلن خلال مؤتمر صحافي عقد في القمة العالمية للحكومات أمس بحضور الدكتور يسار جرار، عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أستاذ في كلية هلت إنترناشيونال للأعمال بالولايات المتحدة، والدكتور فادي سالم مدير البحوث والاستشارات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وحلا حتاملة مديرة البحوث في المجموعة الدولية للاستشارات.

وأشار التقرير إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه التحرك نحو مستقبل القطاع الحكومي في جميع الدول العربية بما فيها الاقتصادات المتقدمة، يتمثل في النقص في المواهب الرقمية المتقدمة، ولا تزال الكثير من الحكومات تؤدي عدداً كبيراً من مهامها بالطريقة التقليدية ويجب عليها الانتقال إلى أنظمة أكثر مرونة وقابلية للتكيف لتأدية خدماتها بشكل أسرع، وعليها تعميم تلك الأنظمة على القطاع الخاص والمواطنين، إذ يعتقد حوالي 75 % الموظفين الحكوميين الملمين بالحكومة الرقمية أن نطاق الاستراتيجية الرقمية يتضمن الصحة والخدمات الحكومية العامة والجوانب التعليمية، وعلى الرغم من الأثر الإيجابي للتحول الرقمي، فإن 80 % من الموظفين الحكوميين في الدول العربية يعتقدون أن التحول الرقمي للحكومات يمكن أن يسبب زيادة في معدلات البطالة بسبب الأتمتة.

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الممارسات الحالية والتصورات التي يتبناها موظفو الحكومة حول تبني التكنولوجيا في الحكومات العربية. كما يقدم لمحة عامة عن الجاهزية الرقمية الحكومية من حيث الوعي والمهارات ويهدف إلى توسيع فهم الممارسات الحالية في تبني التكنولوجيا والفرص المستقبلية التي تحتاجها كل حكومة للاستفادة منها لبناء غدٍ أفضل.

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