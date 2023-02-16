محمد بن راشد: بتعاون الحكومات غد الإنسانية أفضل

المصدر: (دبي - البيان)

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حققت القمة العالمية للحكومات التي اختتمت فعالياتها أمس نجاحاً لافتاً توّج 10 سنوات من التأثير، وشكّلت نسخة استثنائية من حيث عدد المشاركين والجلسات والمنتديات، والحضور المكثف لقضايا العالم على منصتها، وكيفية مساعدة الحكومات لبناء شراكات دولية، وتعاون فعال لمساعدة المنكوبين، ما يعكس الرسالة الإنسانية للقمة .

وشارك في القمة 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً، فضلاً عن 80 منظمة دولية وإقليمية وحكومية، و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم، ناقشوا أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها، فضلاً عن استشراف المستقبل من خلال 6 محاور رئيسة شملت: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

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