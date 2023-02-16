سعيد الطاير يبحث التعاون مع رؤساء شركات ومؤسسات وشخصيات علمية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عدداً من الوفود رفيعة المستوى ورؤساء شركات ومؤسسات كبرى وشخصيات علمية من حول العالم، وناقش معهم سبل التعاون، وذلك في مشاركة معاليه في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي.

تطوير

حضر اللقاءات المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وتفصيلاً، استقبل معالي سعيد الطاير وفداً رفيع المستوى من مفوضية مدينة نيويورك الأمريكية برئاسة إدوارد ميرميلشتاين، مفوض مدينة نيويورك للشؤون الدولية، وعيساتا كامارا، نائبة مفوض مدينة نيويورك للشؤون الدولية، وأكد معاليه متانة علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والولايات المتحدة، والتي تشهد نمواً مطرداً في مختلف المجالات، ومن بينها الطاقة المتجددة.

اكتشافات

كما استقبل معاليه روجر كورنبيرغ، عالم الكيمياء الحيوية الأمريكي الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 2006، ويُنسب إليه الفضل في العديد من الاكتشافات الكبرى ومنها الكشف عن الآلية الجزيئية المسؤولة عن الخطوة الأولى في مسار التعبير الجيني.

واستقبل معالي الطاير وفداً رفيع المستوى من شركة فيزا العالمية برئاسة راجيف غاروديا، النائب التنفيذي الأول الرئيس العالمي للحلول الحكومية وسلفادور بيريز-غاليندو، النائب التنفيذي الأول – العلاقات الحكومية، وناقش الجانبان سبل التعاون في تعزيز حلول الدفع الرقمي.

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