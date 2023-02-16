«مسبار الأمل» يكشف الدفعة السادسة من البيانات عن المريخ

المصدر: أبوظبي- البيان

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كشف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، عن مجموعة بيانات وملاحظات جديدة عالية الدقة والوضوح عن الغلاف الجوي لكوكب المريخ وحركة الغبار؛ وذلك ضمن الدفعة السادسة من البيانات العلمية الخاصة بالمهمة، التي جُمعت خلال الفترة بين 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2022، وتعكس الإمكانات الاستثنائية للأجهزة العلمية وأداء المهمة.

وقال المهندس زكريا الشامسي، مدير المشروع: «إن البيانات عالية الدقة التي أرسلها المسبار لعبت دوراً أساسياً في تعميق فهمنا وأبحاثنا عن الظواهر والتفاعلات والتحولات المناخية على المريخ، وأسهمت في رفد المجتمع العلمي الدولي بملاحظات جديدة، والتي من بينها معلومات عن حركة الغبار».

مؤكداً «أنَّ المسبار نجح على مدار عامين أرضيّين، واللذين يعادلان عاماً مريخياً، في دراسة ورسم خريطة كاملة للغلاف الجوي في الكوكب الأحمر، وكشف عن معلومات لم تكن معروفة من قبل وفتح أبواباً جديدة للبحث».

وتشمل الدفعة السادسة من البيانات ملاحظات علمية التقطت من المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء (EMIRS)، والمقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية (EMUS)، وكاميرا الاستكشاف الرقمية (EXI) فيما سجلت كاميرا الاستكشاف الرقمية بيانات جديدة وعالية الوضوح عن حركة للغبار على سطح كوكب المريخ، في أيام 6 يونيو، و13 يونيو، و22 يونيو، و27 يونيو، و13 يوليو، و22 يوليو، و12 أغسطس 2022. وتظهر سلسلة من الصور التي التقطت على مدى 6 ساعات في 24 سبتمبر، عاصفة ترابية كبيرة وضباباً كثيفاً انتشر فوق سطح وادي فالس مارينيرز والمناطق المجاورة.

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