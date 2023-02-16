«الإمارات للتوازن بين الجنسين» يبحث تعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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بحث مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مجالات التعاون المستقبلي مع المنتدى الاقتصادي العالمي بما يعزز علاقات التعاون الوطيدة بين الطرفين، التي تم تتويجها باتفاقية تعاون في الاجتماعات السنوية للمنتدى بمدينة دافوس في شهر يناير الماضي.

والتي أصبح مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بموجبها شريكاً معرفياً للمنتدى، في خطوة تعكس المكانة الرائدة والأدوار المؤثرة لدولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم العربي، وما حققته من إنجازات ملهمة في هذا الملف، مدعومة بتشجيع ورعاية القيادة الرشيدة، التي تولي المرأة اهتماماً كبيراً وتحيطها بكل أشكال الدعم.

جاء ذلك خلال لقاء منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وسعدية زهيدي، المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، في ختام مشاركة المجلس بالقمة العالمية للحكومات 2023، التي نَظم خلالها عدداً من الجلسات الحوارية ضمن «منتدى التوازن بين الجنسين»، برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تم خلالها مناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية لتعزيز التوازن بين الجنسين في المنطقة والعالم، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة بمشاركة قادة الفكر وخبراء النوع الاجتماعي من حول العالم، إضافة لممثلي المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال.

مجالات

واتفق الجانبان على مواصلة جهود تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك تنظيم منتديات وفعاليات مشتركة لمناقشة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ومدى تكييفها للتطبيق في الدول التي لا تزال تواجه تحديات في التوازن بين الجنسين، بما يسهم في تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بتمكين جميع النساء والفتيات حول العالم.

وأكدت منى المرّي عزم المجلس مواصلة العمل بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإيجاد نماذج فعالة ومتطورة تؤكد حصول المرأة على فرص متوازنة من التنمية في كل مساراتها، وتحقيق المستهدفات العالمية المنشودة لهذا الملف، مع وضع التجربة الرائدة للإمارات في هذا المجال في متناول المجتمع الدولي للاستفادة مما تتضمنه من إنجازات تحققت من خلال عمل دؤوب تواصل على مدار السنوات الماضية بدعم من القيادة الرشيدة.

إرادة

من جانبها، أشادت سعيدة زهيدي بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإمارات في التوازن بين الجنسين، والذي ينم عن توفر إرادة سياسية تؤمن بدور المرأة بوصفها ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية والازدهار، مؤكدة أن هذه الإنجازات، إضافة إلى البنية التشريعية الداعمة للنوع الاجتماعي، أسهمت في تصدر الإمارات الدول العربية في «تقرير الفجوة بين الجنسين 2022»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومجيئها في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات فرعية ضمن هذا التقرير، هي: التمثيل البرلماني للمرأة، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ونسبة النوع الاجتماعي عند الولادة، ومعدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي.

وأشادت بالشراكة النموذجية للحكومة الإماراتية مع القطاع الخاص في دفع التوازن بين الجنسين لمستويات متقدمة.

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