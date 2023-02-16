استعراض أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الإمارات وعُمان

المصدر: (أبوظبي - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة، العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله المنذري مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة العمانية والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة الدفاع بأبوظبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتطويرها بما يكفل تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز