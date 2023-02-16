180 ألف مستهدف ضمن الحملة الرمضانية لـ«الإحسان الخيرية»

المصدر: عجمان - وام

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أطلقت جمعية الإحسان الخيرية حملتها الرمضانية لهذا العام 2023 تحت شعار «وافعلوا الخير» والتي تستهدف هذا العام 180 ألف مستفيد.

حيث تتضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات المهمة والمتنوعة التي تسهم في مساعدة الأسر والأيتام ذوي الدخل المحدود.

وقالت الجمعية: إن المشروعات الإنسانية التي وضعتها ضمن أولوياتها في الحملة الرمضانية لهذا العام، تتمثل في الجانب الاجتماعي والإنساني، كمشروع زكاة المال، الذي يدعم الغارمين، ومساعدة الأسر والأيتام وسداد المتأخرات الإيجارية ومساعدة المتعثرين مادياً ودعم طلاب العلم وسداد المصروفات الدراسية للطلبة المتعثرين.

إضافة إلى دعم أصحاب الهمم والحالات العلاجية وغيرها من المشاريع والمبادرات الأخرى.

وأضافت: يأتي على رأس المشاريع الرمضانية لهذا العام مشروع المير الرمضاني الذي يؤمن المواد الغذائية الأساسية، ضمن سلة غذائية متنوعة للأسر، حيث تستهدف توزيع 4000 سلة عبر بطاقات إلكترونية تحوي كل منها على 500 درهم لشراء الاحتياجات الرمضانية والتسوق من بعض المراكز التجارية.

إضافة إلى توزيع السلال الغذائية التي تحتوي على المواد الأساسية اللازمة خلال الشهر الكريم مستهدفة مساعدة 7000 مستفيد من خلال هذا المشروع.

وستنفذ الجمعية مشروع «إفطار الصائم» لإطعام 150 ألف مستفيد من خلال الخيم الرمضانية بالقرب من المناطق التي يكثر بها العمال، بالتنسيق مع مجلس تنسيق العمل الخيري في عجمان، بجانب حملة «رمضان أمان» التي تستأنف الجمعية تنفيذها هذا العام في جميع إمارات الدولة بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وذلك بمشاركة ورعاية العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخدمية، وكذلك مشروع إفطار الصائم للأسر عبر توزيع الوجبات الرمضانية على الأسر المتعففة في منازلهم.

تكريم

ومن ضمن المشاريع التي تنفذها «الإحسان الخيرية» خلال الشهر الكريم، وتماشياً مع «يوم زايد للعمل الإنساني»، حفل الأيتام السنوي لتكريم 250 يتيماً من بينهم 30 يتيماً متفوقاً دراسياً، وفق مبادرات إنسانية نوعية ومميزة، للاحتفاء بهم وتكريم المتميزين منهم دراسياً، وتوزيع الهدايا والجوائز عليهم، وإقامة بعض الفقرات الترفيهية لهم.

عيدية

وتختتم جمعية الإحسان حملتها الرمضانية 2023 بمشروعي «عيدية وكسوة اليتيم» التي يستفيد منها أكثر من 1300 يتيم من خلال توزيع كوبونات شرائية بقيمة 200 درهم للكسوة و100 درهم للعيدية، فيما تحظى 1300 أسرة متعففة بكوبونات شرائية بقيمة 500 درهم ضمن مشروع «كسوة العيد» للأسر.

وكذلك مشروع توزيع «زكاة الفطر» وتوزيعها على أكثر من 3500 أسرة مستحقة للزكاة، قامت الجمعية بدراسة حالتهم المادية والأسرية مسبقاً ضمن الكشوفات المسجلة لديها.

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