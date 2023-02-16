مؤسسة دبي للإعلام تطور مهارات كوادرها الشابة

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن البدء بتنفيذ خطط وبرامج مرحلة جديدة ومتطورة في تعاونها مع أبرز المؤسسات والهيئات الإعلامية الرائدة في الوطن العربي والشرق الأوسط والعالم، تهدف إلى تمكين ركائز الارتقاء بمستويات العمل الإعلامي إلى أعلى درجات الاحترافية والمهنية.

حيث أنجزت المؤسسة في هذا السياق، أخيراً، جميع التحضيرات والأطر العملية والتنظيمية الخاصة بتعاونها وعملها المشترك مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر «إحدى أبرز الجهات الرائدة في مجال الخدمات الإعلامية والدعاية والإعلان والأعمال الدرامية»، وذلك بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين وتحسين مستويات جودة الممارسات الإعلامية وتنمية معارف ومهارات الكوادر المهنية وتجويد آليات العمل المشترك وإثراء المحتوى الإعلامي.

وبدأ وفد ضم نخبة من الكوادر الإعلامية في المؤسسة زيارة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القاهرة تستمر حتى 25 فبراير الجاري، حيث سيشارك الوفد في برنامج ورش تأهيلية احترافية ينظمها الجانبان، وذلك لمدهم بأهم الخبرات والمهارات العملية والعلمية، في قطاعات العمل الإعلامي، وتتخصص الورش، والتي تستمر لـ 10 أيام، في مجموعة من الموضوعات والجوانب، ومن بينها:

كتابة المحتوى، أحدث الأساليب المبدعة في عمليات الإنتاج الفني، علوم وفنون إدارة المؤسسات الإعلامية بصورة مبدعة تقود إلى نجاحها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، العلاقة مع الوكلاء الإعلانيين وكيفية تلبية متطلبات واحتياجات الجمهور داخل الدولة وخارجها.

حرص وتفرّد

وبهذه المناسبة، قال سالم بطي باليوحه، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في مؤسسة دبي للإعلام: تؤمن «دبي للإعلام»، بأن العمل الإعلامي أحد أهم مرتكزات التنمية المجتمعية والوطنية، وأن نجاحها في أداء مهامها ومسؤولياتها على أكمل صورة وأفضل وجه، يجسد قيمة نوعية في مسارات تعضيد ورفد نهضة دبي وتميزها العالمي.

وانطلاقاً من هذا الأساس، تحرص المؤسسة على بذل وتوظيف أضخم الإمكانات في سبيل الارتقاء بمستويات محتوى رسائلها ونشاطاتها.

وذلك عبر رصد أبرز الميزانيات وتوظيف أحدث التقنيات، ومن خلال تجويد مهارات كوادرها وإثراء حرفيتهم في أداء مسؤولياتهم المجتمعية الإعلامية. وبالطبع، فإن المؤسسة تهتم بشكل خاص في هذا الصدد، بتمكين الطاقات الإماراتية الشابة، من الجنسين، كونها عنوان التفوق والتقدم المستدامين.

وتابع باليوحه: تولي «دبي للإعلام» جوانب تطوير المهارات والارتقاء بها الكثير من الاهتمام والعناية في تفاصيل وسياقات استراتيجية عملها للعام 2023، والتي تتناغم بدقة مع مضامين رؤية دبي وروحية مناهجها الإبداعية الطامحة دوماً إلى تبوؤ منازل الريادة في شتى الحقول.

ويعكس برنامج الدورة التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، مدى اهتمامنا النوعي في تعزيز إمكانات كوادرنا وتزويدها بالمعرفة المعمقة، النظرية والتجريبية، حول أحدث أساليب وفنون الإبداع على صعيد المحتوى الإعلامي، وأيضاً بشأن كل الجوانب والعمليات والمراحل الأخرى التي ترتكز إليها الرسالة الإعلامية.

مكانة وجدوى

وبدوره، أوضح الأستاذ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مؤسسة دبي للإعلام، تعد جهة إعلامية عربية رائدة تحوز مكانة عالية وسمعة رفيعة مهمة في الحقل الإعلامي، عربياً وعالمياً، ولهذا فإن تعاون الشركة الإعلامية للخدمات الإعلامية معها، مهم جداً ويمثل قيمة كبيرة ومصلحة ومنفعة لكلا الطرفين.

وأضاف: فخورون وسعداء بهذا التعاون الذي سينعكس خيراً وقيمة وجدوى على المجتمعات العربية والإنسانية جمعاء، كونه يعنى بالارتقاء بمضامين العمل الإعلامي وتغذية معارف وخبرات العاملين فيه، بحيث نستطيع تمكين أطر بناء رسالة إعلامية رفيعة المستوى وغنية المحتوى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز