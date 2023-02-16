«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تدعو للمشاركة بمسح الأسر ذات الدخل المحدود

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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دعت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي الأسر المستفيدة للمشاركة في مسح الأسر ذات الدخل المحدود، الذي أطلقته أخيراً للوصول إلى فهم أعمق للوضع الاجتماعي للمستفيدين، والذي ستسهم نتائجه في إيجاد برامج تساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة في إمارة أبوظبي.

وتتيح هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عبر منظومة «تم» إمكانية التقدم للحصول على دعم اجتماعي بسهولة ويسر، حيث قامت الهيئة بأتمتة عمليات تقديم الطلبات، ما أسهم بشكل كبير في تحسين خدمات تقديم الطلب، مع عدم الحاجة إلى إرفاق أي مستندات، باستثناء بعض الحالات الخاصة، إذ يقوم النظام بمراجعة الطلبات والتحقق من استيفائها الشروط بشكل سريع ودقيق، الأمر الذي أسهم في منح المتقدم الموافقة المبدئية الفورية وتقليل المدة الزمنية اللازمة لدراسة الطلبات بنسبة 50 %.

وأكدت الهيئة من خلال تبني التحديثات الجديدة، إلى جانب توفير الربط الإلكتروني مع 23 جهة حكومية لتبادل البيانات الخاصة بمقدم الطلب، توفير الموافقة المشروطة خلال 6 دقائق فقط من تقديم الطلب على «تم».

وأشارت إلى أنها تقوم بزيارات ميدانية دورية للمستحقين من خلال فريق دراسة الحالات، لخلق علاقة وطيدة معهم والتعرف المستمر إلى أوضاعهم ورصد المتغيرات، كما أن التحديث الدوري الشهري التي تقوم به على وضع الأسرة يدعم جهودها في تقديم خدماتها على أكمل وجه للمستحقين.

تحديث البيانات

ودعت الهيئة المستفيدين في حالة وجود أي تغيرات بالالتزام بتحديث بياناتهم، لكي لا يحدث انقطاع عن صرف مستحقاتهم أو تأخيرها، مشددة على أهمية دقة المعلومات والبيانات المقدمة في الطلب، والتزام المتعاملين بهذه الشروط، مع أهمية أن يكون عنوان مقدم الطلب صحيحاً حتى يتمكن الفريق من التواصل معه وزيارته وتقييم حالته.

شروط

يشار إلى أن برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي له معايير وشروط أساسية، هي: أن يكون مواطناً، وحاملاً خلاصة قيد إمارة أبوظبي، ومقيماً فيها، وأن يكون دخل الأسرة الإجمالي أقل من خط الدعم للأسرة، وأن تكون ثروة الأسرة أقل من 6 أضعاف خط الاستحقاق.

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