الإمارات تواصل إرسال المساعدات إلى سوريا وتركيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة، لليوم العاشر على التوالي، في إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا التي تأتي ضمن عملية «الفارس الشهم 2».

وبلغ عدد الرحلات إلى سوريا (41) طائرة شحن، وكذلك (33) طائرة شحن إلى تركيا، ليصبح عدد الرحلات (74) تحمل على متنها (1881) طناً من المواد الغذائية والطبية وخيم إيواء حتى الآن.

وتستمر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية في مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية في مجال البحث والإنقاذ.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز