"الخارجية" تُطلق مركز الإمارات الافتراضي للسلام الدولي

المصدر: وام

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أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي "مركز الإمارات الافتراضي للسلام الدولي"، المنصة الرقمية المختصة بالبحوث الاستراتيجية حول السلام الدولي وبتسليط الضوء على جهود الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال على المستويين المحلي والعالمي.

ويتوافق إطلاق "مركز الإمارات الافتراضي للسلام الدولي" مع "مبادئ الخمسين" التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في سبتمبر 2021 والتي تبرز المسار الاقتصادي والتنموي لمستقبل الدولة وتعكس نهج سياستها الخارجية القائم على السلام والدبلوماسية والحوار، إذ يتبنّى المركز المبدأ العاشر من "مبادئ الخمسين" الذي ينص على "أن الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وأن السعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية".

وسيقوم المركز ببناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية وهيئات المجتمع المدني لتشكيل منصة لتبادل الأفكار. وعليه، قام المركز بتوقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية ومنها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومركز الإمارات للسياسات، وأكاديمية ربدان، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والمجلس العالمي للسلام والتسامح.

كما سيقوم المركز بإعداد دراسات عن قضايا تتعلق بالسلام والأمن الدوليين لإبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في إرساء جهود السلام والازدهار على الصعيد العالمي.

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