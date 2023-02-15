رئيس الدولة يبحث مع عبد الحميد الدبيبة المبادرات التي تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" اليوم في قصر الشاطئ معالي المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وأوجه التعاون والعمل المشترك إضافة إلى أهمية دعم الجهود والمبادرات كافة التي تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتضمن مسار التنمية والازدهار فيها وتحقق تطلعات شعبها الشقيق.

حضر اللقاء ..معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وعدد من المسؤولين في الدولة والوفد المرافق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

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