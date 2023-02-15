طقس الإمارات غداً.. صحو و مغبر أحياناً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي خاصة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً خاصة غرباً.

و أوضح المركز - في بيانه- اليومي أن حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ومضطرب غرباً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 07:54 والمد الثاني عند الساعة **.** و الجزر الأول عند الساعة 16:55 و الجزر الثاني عند الساعة **:**.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 19:49 و المد الثاني عند الساعة 05:58 و الجزر الأول عند الساعة 12:15 والجزر الثاني عند الساعة01:04.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 18 90 25

دبي 30 21 85 25

الشارقة 31 16 85 25

عجمان 29 20 80 35

أم القيوين 29 15 75 40

رأس الخيمة 32 16 65 20

الفجيرة 25 16 85 35

العـين 33 17 85 20

ليوا 33 14 90 35

الرويس 26 19 85 30

السلع 22 16 85 35

دلـمـا 32 20 80 40

طنب الكبرى 29 21 85 40

طنب الصغرى 29 21 85 40

أبو موسى 29 21 85 25

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