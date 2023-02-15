أبرز 10 نقاط في جلسة سيف بن زايد في القمة العالمية للحكومات بدبي

المصدر: البيان

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شهدت القمة العالمية للحكومات اليوم جلسة رئيسية للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بعنوان "الإمارات .. أسرة الجذور الراسخة و آفاق المستقبل" ضمن أعمال اليوم الثالث للقمة وهذه أبرز 10 تصريحات لسموه خلالها:

1- صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، طياران يتمتعان بالدقة ولا يعرفان الخطأ.

2 - أسرة الإمارات هي الأولوية الأولى لسيدي القائد صاحب السمو رئيس الدولة وهي الخيار الأول للشباب العربي وللأغنياء والمتميزين.

3- لا يمكن أن تصبح رقما عالميا بين ليلة وضحاها، إلا إذا كان لديك القاعدة التي تنطلق منها، ألا وهي الإنسان والأسرة السوية.

4 -أسرة الإمارات التي تؤمن بمخاطر التلوث البيئي، تؤمن بأن التلوث الفكري والأخلاقي يهدد قلب الإنسان وعقله، وهو أشد خطراً، فهو يشوه فطرة الإنسان والأسرة والمجتمعات وثوابتها.

5 -دبي الأولى عالمياً في العائدات السياحية بـ 29 مليار دولار في 2022

6-العالم يقيس الزمن بالساعة باليوم بالشهر أو بالسنة، وقيادتنا تقيس الزمن بالإنجازات التي تحققها.

7-هناك من انتقد اختيار سلطان الجابر رئيساً لمؤتمر كوب باعتباره رئيسا لشركة نفطية، لكنهم لا يعرفون أن لديه إرث في الحفاظ على البيئة.

8-في ظل حجم العمل الهائل والإنجازات العظيمة لقادة الإمارات، فلا بد لكل واحد منا سواءً كان وزيراً أو موظفاً في الحكومة أو في القطاع الخاص أو كان رب أسرة، أن يسأل نفسه كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، ماذا قدمنا لأسرة الإمارات؟ وماذا قدمنا للوطن؟

9- يقيم على أرض الإمارات أكثر من 196 ألف مليونير و14 مليارديراً.

10- خلال إكسبو 2020 واجهنا تحديات وأيضاً دعم من أصدقائنا وحلفائنا.. البعض قالوا ستفشلون في تنظيم المعرض.. لكن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قال لن نفشل والآن نستضيف كوب28 في إكسبو.

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